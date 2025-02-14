İstanbul’da korkutan toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi

Üsküdar ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi’nde iki binanın bahçesinde gece saatlerinde toprak kayması oldu. Dokuz daire ve üç iş yerinin bulunduğu binalar tahliye edilerek mühürlendi. A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan’ın konuğu olan kentsel dönüşüm uzmanı Dr. Nihat Şen önemli bilgiler paylaştı.

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