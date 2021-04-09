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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

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Giriş: 09.04.2021 17:37
Güncelleme:09.04.2021 17:41
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde E-5 ve TEM'de trafik, duraklarda ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 17.20 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı.

Akşam saatlerine doğru İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Sürücüler yoğun trafikte zor anlar yaşadı.

İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 17.27 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.

Bağcılar TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
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