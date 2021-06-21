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İstanbul'da kiralık ev bulmak zorlaştı ve fiyatlar yükseldi

A Haber
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Giriş: 21.06.2021 15:50
İstanbul'da kiralık ev bulmak zorlaştı. Piyasada kiralık ev az olunca vatandaşlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya girmeye başladı. Bu durum fiyatları da artırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Nizameddin Aşa, "Tabloya ilk bakıldığında kiralık evlerin azaldığı görünüyor. Ama bunu bütün İstanbul için kullanmak yanlış olur. Bazı bölgelerde ev yok ve fiyatlarda oldukça yüksek." dedi.

Aşa, "Özellikle Kadıköy ve Bağdat Caddesi tarafında Suadiye, Bostancı ve Maltepe'ye kadar olan kesimde bir sıkıntı var. Burada bir kentsel dönüşüm yaşanıyor ve 300'den fazla bina yıkılıyor. Bu koridorda 3 binin üzerinde bina yıkım hazırlığında. " ifadelerini kullandı.

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