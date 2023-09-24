24 Eylül 2023, Pazar
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İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için çalışmaları devam eden düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ekimde Meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi planlanan İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasa teklifinde "çürük binaların rezerv alanlara taşınması, dönüşümün düşük faiz ve uzun vadeli taksitlerle sağlanması" gibi vatandaşı rahatlatacak maddeler var.