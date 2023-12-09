İstanbul'da kentsel dönüşüm zamanı! Yol haritası belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yol haritası kapsamında her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün tamamen güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yapıdan 1'i dönüştürülmüş olacak