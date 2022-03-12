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İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı nereleri etkileyecek?

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 12:41
Güncelleme:12.03.2022 12:42
İstanbul’da yoğun kar yağışı başladı ve göz gözü görmüyor. Sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Karın etkisi artacak mı? Gelişmeleri meteoroloji mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi.

Esra Bayhan'ın canlı yayında açıklamaları:

"Sabah saatlerinde oldukça şaşırtıcı bir hava hakimdi. Güneş yüzünü gösterdi ancak bir uyardık. Bu aralar güneşli havaya aldanmayın. Çünkü çok güçlü bir Vortex geliyor.

Cumartesi günü İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde etkili olacak. Şu anda İstanbul'un birçok bölgesinde kar örtüsü yapmış durumda. Yoğun kar yağışı devam ediyor.

Şu anda asıl Vortex üzerimize gelmedi. Özellikle akşam saatlerinde etkili olacak. Bunu saat 15'ten sonra hissedeceğiz. Kar yağışı aralıksız olarak devam edecek. Bu nedenle de pek çok sefer iptal edildi.

Şu anda bazı yerlerde rüzgar etkili. Kimi yerlerde kar kendini tipi olarak gösteriyor. Pek çok sefer buna bağlı olarak iptal ediliyor. Kar yağışı yarın sabaha kadar etkili olacak. İstanbul'da kalın bir kar örtüsü oluşacak."

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