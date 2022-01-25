İstanbul’da kar tedbirleri genelgesi | Kamu görevlileri yarın da izinli! Yükseköğrenime 31 Ocak’a kadar ara verildi

Son dakika haberi... İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yollarda kalırken pek çok uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul için 6 yeni tedbir de açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli olacağını açıkladı. Yükseköğrenime de 31 Ocak’a kadar ara verildi.

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