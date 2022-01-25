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İstanbul’da kar tedbirleri genelgesi | Kamu görevlileri yarın da izinli! Yükseköğrenime 31 Ocak’a kadar ara verildi

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Giriş: 25.01.2022 13:43
Son dakika haberi... İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yollarda kalırken pek çok uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul için 6 yeni tedbir de açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli olacağını açıkladı. Yükseköğrenime de 31 Ocak’a kadar ara verildi.
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