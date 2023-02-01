01 Şubat 2023, Çarşamba
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İstanbul’da kar kazaya neden oldu! Hızla gelip kazanın ortasına daldı
İstanbul Esenler'de, seyir halindeki bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra olay yerine gelen trafik polisleri önlem aldığı sırada bir başka otomobil hızla kaza mahalline daldı. Olayla bir kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru ise yaralandı.