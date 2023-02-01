İstanbul’da kar kazaya neden oldu! Hızla gelip kazanın ortasına daldı

İstanbul Esenler'de, seyir halindeki bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra olay yerine gelen trafik polisleri önlem aldığı sırada bir başka otomobil hızla kaza mahalline daldı. Olayla bir kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru ise yaralandı.

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