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İstanbul'da kar esareti! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar

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Giriş: 25.01.2022 12:40
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray bu gece de ücretsiz hizmet verecek" dedi. Bakan Soylu, "Mümkün olduğunca özel araçlarla yola çıkmayın." diyerek uyarıda bulundu.
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