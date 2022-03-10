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İstanbul’da kar alarmı | Motosiklet ve scooterların kullanıma yasak geldi

A Haber
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Giriş: 10.03.2022 15:50
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor. Karla mücadeleye ilişkin yeni önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19'dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu. Ayrıca asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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