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İstanbul'da kanalizasyon suyu hala denize akıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 11:59
İstanbul Beylikdüzü'nde kanalizasyon suyu hala denize akıyor. Çevre kirliliğine yetkililer neden dur demiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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