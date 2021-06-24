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İstanbul'da kan donduran olay! Genç çift vahşice katledildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 11:06
İstanbul Büyükçekmece'de sokakta yürüyen çiftin yanına yaklaşan birkaç kişi, adamı kurşun yağmuruna tuttu. Kimliği bilinmeyen şahıslar adamı öldürdükten sonra, kadını kaçırarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, kadının cansız bedenini yol kenarında buldu. Talihsiz kadının bıçaklandıktan sonra hareket halindeki arabadan atıldığı belirlendi. Kadının kaçırılma anları ise kameraya yansıdı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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