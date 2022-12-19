19 Aralık 2022, Pazartesi
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İstanbul'da Kadın Emeği Zirvesi! AK Parti, üreten kadınları zirvede buluşturuyor
İstanbul'da KADEM "Kadın Emeği Zirvesi" düzenliyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir önemli değerlendirmelerde bulundu. 2021'de Hakkâri'den yola çıktıklarını ve 1.5 yılda ziyaret ettikleri 81 ilde 45 binden fazla kadına ulaştıklarını belirten Ayşe Keşir "100 bin kadına ulaşma hedefimiz var" dedi.