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İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:26
İstanbul'da 5 ayrı ilçede kaçak silah operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı. İşte operasyonun detayları...
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