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İstanbul’da kaçak kat kavgasında silahla konuştu: 3 yaralı

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Giriş: 02.10.2023 13:00
İstanbul Eyüpsultan'da evinin teras katını daireye çevirmek isteyen çift, kendilerini şikayet eden komşuları ile kavga etti. Silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan çift tutuklandı.
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