İstanbul’da kaçak kat kavgasında silahla konuştu: 3 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da evinin teras katını daireye çevirmek isteyen çift, kendilerini şikayet eden komşuları ile kavga etti. Silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan çift tutuklandı.

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