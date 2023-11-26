26 Kasım 2023, Pazar
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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 262 kişi yakalandı
Polis ekiplerinin adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli ve 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.Toplam 269 bin 780 lira para cezası uygulanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul genelindeki denetimlerde, 215 kaçak göçmen daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 262 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyon yapılan 10 adres zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.