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İstanbul'da kaç tane riskli bina var? İstanbul'da kaç tane riskli bina var?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 05.06.2024 11:52
Küçükçekmece'de çöken bina, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemini bir defa daha ortaya koydu. Peki neler yapılabilir, nasıl önlem alınabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen değerlendirdi.
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İstanbul’da kaç tane riskli bina var?
İstanbul'da kaç tane riskli bina var?
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