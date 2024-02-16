16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da kaç okul deprem riski altında? Okullar depreme karşı güçlendiriliyor

İstanbul'da kaç okul deprem riski altında? Okullar depreme karşı güçlendiriliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2024 14:44
Güncelleme:16.02.2024 14:45
İstanbul'da depreme karşı okullarda güçlendirme çalışması sürüyor. İstanbul Valiliği ise okulların deprem raporunu yayınlandı. Peki hangi yapılar riskli? Kaç okul depreme karşı güçlendirildi? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da kaç okul deprem riski altında?
İstanbul'da kaç okul deprem riski altında?
İşte o numuneler! Sadece A Haber’de
İşte o numuneler! Sadece A Haber'de
Ordu Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Ordu Başkan Erdoğan'ı bekliyor
CHP 303 yerde adaylarını belirleyemedi
CHP 303 yerde adaylarını belirleyemedi
Katliamın gölgesinde 19. cuma!
Katliamın gölgesinde 19. cuma!
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi!
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi!
Soruşturma tamamlandı! 43,5 yıl hapis istemi
Soruşturma tamamlandı! 43,5 yıl hapis istemi
Batı Şeria’ya baskın! Altyapı yok ediliyor
Batı Şeria’ya baskın! Altyapı yok ediliyor
Deniz Baykal’ın anma töreninde neler oldu?
Deniz Baykal’ın anma töreninde neler oldu?
CHP’de istifa rahatsızlığı! Ortalık karıştı
CHP’de istifa rahatsızlığı! Ortalık karıştı
Toprak kayması | 9 işçi ile ilgili son durum ne?
Toprak kayması | 9 işçi ile ilgili son durum ne?
Altında yön ne olacak?
Altında yön ne olacak?
Daha Fazla Video Göster