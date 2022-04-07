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İstanbul'da işe gidiş-dönüş ne kadara mal olacak? Zamlı tarife ne zaman uygulanacak?

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 10:30
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulKart ücreti 7,67 TL oldu. Yeni tarifeler 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. İstanbul'da işe gidiş-dönüş ne kadara mal olacak? Merak edilen sorunun cevabını hesaplamaları yapan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer verdi.
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