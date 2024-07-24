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İstanbul'da imama oklu saldırı! Saldırgan böyle yakalandı

İstanbul'da imama oklu saldırı! Saldırgan böyle yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 18:00
İstanbul Bağcılar’da bir kişi tartıştığı cami imamını okla vurdu. Esnaf tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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