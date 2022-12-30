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İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı! Görenler şaşkına döndü: Nereye götürülüyor?

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Giriş: 30.12.2022 10:05
İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kağıt havlunun nereye götürüldüğü ve neden İETT otobüsüyle taşındığı ise merak konusu oldu.
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