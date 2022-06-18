18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da İETT dehşeti! Gece yarısı tam 17 arabaya birden çarparak durabildi!

İstanbul'da İETT dehşeti! Gece yarısı tam 17 arabaya birden çarparak durabildi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2022 01:45
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İETT otobüsü 50 aracın bulunduğu sokağa girerek tam 17 araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüs şoförünün olay yerinden kaçtığı belirlenirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. İşte o anlar...
İstanbul’da İETT dehşeti! Gece yarısı tam 17 arabaya birden çarparak durabildi!
İstanbul'da İETT dehşeti! Gece yarısı tam 17 arabaya birden çarparak durabildi!
Erdoğan, çay davetini geri çevirmedi
Erdoğan, çay davetini geri çevirmedi
Yerli otomobil TOGG için tarih verdi
Yerli otomobil TOGG için tarih verdi
WSJ: İsrail saldırılarında ABD parmağı!
WSJ: İsrail saldırılarında ABD parmağı!
Putin’den yaptırımlara tepki!
Putin’den yaptırımlara tepki!
Sözleri Atina’da nasıl yankılandı?
Sözleri Atina'da nasıl yankılandı?
Yunanistan ile toplantılarımızı bitirdik
"Yunanistan ile toplantılarımızı bitirdik"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda
"PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda"
A Haber çekimi sırasında patlama!
A Haber çekimi sırasında patlama!
Bahçeli’den YKS mesajı
Bahçeli'den YKS mesajı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster