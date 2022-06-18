18 Haziran 2022, Cumartesi
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İstanbul'da İETT dehşeti! Gece yarısı tam 17 arabaya birden çarparak durabildi!
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İETT otobüsü 50 aracın bulunduğu sokağa girerek tam 17 araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüs şoförünün olay yerinden kaçtığı belirlenirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. İşte o anlar...