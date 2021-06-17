17 Haziran 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da 'Hayalet Gemi' tehlikesi! Marmara'da kaderine terk edilmiş 11 gemi tehlike saçıyor
İflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen gemiler tehlike saçıyor. Dün Kartal’da, demirli bir gemi halatının kopması sonucu başka bir gemiye yaslandı. Yine aynı bölgedeki bir gemi ise sürüklendi. Peki, son durum ne? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ayrıntıları canlı yayında aktardı.