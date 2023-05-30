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İstanbul’da hava nasıl olacak? Türkiye haziran ayına yağışla girecek

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 09:15
Mayıs ayının son günleri yaşanıyor artık, haziran ayına serin ve yağışlı bir hava girilecek. Verilere göre haziran ayının ilk haftası da yağışlı geçecek. Peki Meteoroloji’den uyarılar var mı? A Haber muhabiri Mehmet zeyrek havanın notlarını aktardı.
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