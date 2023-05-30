İstanbul’da hava nasıl olacak? Türkiye haziran ayına yağışla girecek

Mayıs ayının son günleri yaşanıyor artık, haziran ayına serin ve yağışlı bir hava girilecek. Verilere göre haziran ayının ilk haftası da yağışlı geçecek. Peki Meteoroloji’den uyarılar var mı? A Haber muhabiri Mehmet zeyrek havanın notlarını aktardı.

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