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İstanbul'da hava koşulları nedeniyle o kişilere idari izin! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

İHA
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Giriş: 08.02.2023 09:20
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, malûl ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanların yarın izinli sayılacağını açıkladı.
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