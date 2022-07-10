10 Temmuz 2022, Pazar
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak! Yollar göle döndü, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı
İstanbul, gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkisi altında kaldı. AKOM yağışın verilerini açıkladı. Kentte dakikada 65 şimşek çaktı. 05.15 itibarıyla şimşeklerin sayısı 7 bin olarak belirlendi. Sarıyer'e metrekareye 113 kilogram yağış düştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.