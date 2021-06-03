İstanbul'da genç kadını döven polis ile ilgili FETÖ detayı ortaya çıktı!

Esenyurt’ta 2020 Aralık ayında site içerisinde dolaşan 32 yaşındaki Gökçe Yaşar isimli kadın, polis memuru tarafından dövüldü. Yaşanan anlar güvenlik kamarası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.