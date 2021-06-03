03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da genç kadını döven polis ile ilgili FETÖ detayı ortaya çıktı!

İstanbul'da genç kadını döven polis ile ilgili FETÖ detayı ortaya çıktı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2021 16:16
Esenyurt’ta 2020 Aralık ayında site içerisinde dolaşan 32 yaşındaki Gökçe Yaşar isimli kadın, polis memuru tarafından dövüldü. Yaşanan anlar güvenlik kamarası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Uluslararası istihbarat ajanları mafya ve FETÖ nasıl birlik oldu? 2023 öncesi yeni plan mı?
Uluslararası istihbarat ajanları mafya ve FETÖ nasıl birlik oldu? 2023 öncesi yeni plan mı?
Bu kez teröristleri değil, ormanda çıkan yangını görüntüledi
Bu kez teröristleri değil, ormanda çıkan yangını görüntüledi
Şehidimizin kanı yer kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin kanı yer kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Canlı yayında korkutan açıklama
Canlı yayında korkutan açıklama
Feci dayakta FETÖ detayı!
Feci dayakta FETÖ detayı!
Kırgızistan’da FETÖ’cüleri korku sardı
Kırgızistan’da FETÖ’cüleri korku sardı
17-25 Aralık’ta kumpas nasıl çöktü?
17-25 Aralık’ta kumpas nasıl çöktü?
Türkiye yakın tarihinin kara sayfası
Türkiye yakın tarihinin kara sayfası
Deniz salyasıyla mücadele
Deniz salyasıyla mücadele
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Daha Fazla Video Göster