İstanbul’da “fuhuş” iddiası taşlı sopalı kavgaya dönüştü! O anlar kamerada

İstanbul’da ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga sokağa taşındı. Olayın, fuhuş yapıldığı iddiası üzerine yaşandığı öne sürüldü. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.