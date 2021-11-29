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İstanbul’da fırtına felaketi! Avcılar’da kulübe uçtu, Çatalca’da saat kulesi devrildi

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 15:23
İstanbul’da etkili olan fırtınadan kötü haberler geliyor.  Avcılar Firuzköy'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi görevli içerdeyken uçtu. Çatalca'da ise saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.
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