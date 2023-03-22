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İstanbul'da FETÖ'ye darbe! Gaybubet evlerinde yakalandılar

DHA
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Giriş: 22.03.2023 11:43
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt içinde 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 21 şüpheli yakalandı.
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