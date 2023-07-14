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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gülen'in yeğeni, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 08:35
İstanbul Sancaktepe'de FETÖ operasyonu düzenlendi. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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