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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Firari kadın tavan arasında yakalandı

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Giriş: 18.01.2023 10:33
Emniyet ekipleri, FETÖ/PDY firarisi bir kadının, İstanbul Beyoğlu'nda bir evde saklandığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Şüpheli kadın, tavan kısmındaki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan kadın işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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