18 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Firari kadın tavan arasında yakalandı
Emniyet ekipleri, FETÖ/PDY firarisi bir kadının, İstanbul Beyoğlu'nda bir evde saklandığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Şüpheli kadın, tavan kısmındaki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan kadın işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.