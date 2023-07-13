İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Yurt dışına kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

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