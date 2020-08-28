İstanbul'da feci kaza! Tramvay halk otobüsüne çarptı

Tophane'de Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapan halk otobüsüyle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise ,"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Kabataş'ta, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.