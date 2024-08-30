30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul'da eylem planı yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul'da eylem planı yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 11:12
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye yasadışı yollardan gelerek İstanbul'da bombalı eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandığı duyuruldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eylem planı yapan DEAŞ’lı yakalandı
Eylem planı yapan DEAŞ'lı yakalandı
Türkiye’de zafer coşkusu!
Türkiye’de zafer coşkusu!
Büyük Zafer’in 102. yılı! İşte İstanbul’daki kutlamalar
Büyük Zafer’in 102. yılı! İşte İstanbul’daki kutlamalar
Kurtuluş Abidesi’nin hikayesi
Kurtuluş Abidesi'nin hikayesi
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti!
Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Binali Camgöz Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
AK Parti’de 8. Olağan Kongre takvimi başlıyor! Kongre takvimi 3 Eylül’de başlatılacak
AK Parti’de 8. Olağan Kongre takvimi başlıyor! Kongre takvimi 3 Eylül’de başlatılacak
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı
Narin’in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber’den öğrendi...
Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber'den öğrendi...
Daha Fazla Video Göster