30 Ağustos 2024, Cuma
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İstanbul'da eylem planı yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye yasadışı yollardan gelerek İstanbul'da bombalı eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandığı duyuruldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.