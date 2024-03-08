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İstanbul'da Erdoğan-Zelenski zirvesi! İstanbul'da barış masası kurulur mu?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 08.03.2024 15:21
Güncelleme:08.03.2024 15:35
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşıyla baş başa görüşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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