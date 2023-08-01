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İstanbul’da duvarlarda dev çatlak tehlikesi! Belediye neden önlem almıyor?

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 15:41
İstanbul Beşiktaş Çırağan caddesindeki duvarlarda oluşan dev çatlaklar çevreden geçenleri endişelendiriyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek o noktadan son durumu aktardı.
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