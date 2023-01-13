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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Emlak ve araç dolandırıcısı 113 şüpheli adliyeye sevk ediliyor

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 10:29
Türkiye genelinde emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye İstanbul merkezli operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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