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İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı

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Giriş: 27.01.2023 22:11
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokakta yolun altında bulunan doğal gaz borusu patladı. 3 araç patlamada alev alarak yanmaya başlarken araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
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