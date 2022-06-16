İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi göreve geldiği günden bu yana 134 bin ağaç dikerken AK Parti döneminde üç yılda dikilen ağaç sayısı 524 bin olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş dörtte bir oranında düşen ağaç dikimi hakkında notları aktardı.

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