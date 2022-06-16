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İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 11:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi göreve geldiği günden bu yana 134 bin ağaç dikerken AK Parti döneminde üç yılda dikilen ağaç sayısı  524 bin olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş dörtte bir oranında düşen ağaç dikimi hakkında notları aktardı.
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