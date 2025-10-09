İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 4 milyon hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN