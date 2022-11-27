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İstanbul’da dev buluşma! Başkan Erdoğan seçim maratonunu Büyük İstanbul buluşmasıyla başlatıyor

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 16:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Partinin düzenlediği "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına katılacak. On binler bölgeye akın ediyor. Peki Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu değerlendirdi. Akbaşoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nın açıklamasını 28 Ekim’de Ankara’da yaptık. Bugün yani 27 Kasım’da İstanbul’da bunu taçlandırılması yapılacak. İstanbul’dan bütün dünyaya bir işaret fişeği atılacak. Türkiye Yüzyılı’nın ete kemiğe büründüğünün resmini vermiş oluyoruz. Terörle mücadele kapsamı dışındaki toplumla kucaklaşmanın bir ve beraber olmanın büyük zafere kilitlenmenin Kızılelma’ya doğru yol almanın gerçekten taçlandırıldığı atmosferi göreceğiz. Milletimizin bu değerler etrafında terörle mücadele konusunda bir ve beraber olduğunu milletiyle devletinin vatanın bölünmez bütünlüğü hakikatinin bugün burada tekrar tescil edildiğini göreceğiz. Bu sadece İstanbul’un sesi değil Türkiye’nin sesi. Bu bütün mazlum dünyanın sesi. Bu daha özgür daha müreffeh gerçekten eşit ve adil bir dünyayı isteyen bütün insanlığın sesi olarak değerlendiriyoruz. Yeni dünya düzenin işaret fişeği buradan atılacak.” dedi.
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