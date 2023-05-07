07 Mayıs 2023, Pazar
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İstanbul'da dev AK Parti mitingi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalığın sayısını açıklayan Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge gelen kişi sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ekonomide yeni adımlar atılacağını ifade ederken farklı projelerin devreye alınacağının altını çizdi. Kamu, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan salı günü oranı duyuracağını paylaştı.