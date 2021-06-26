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İstanbul’da deniz salyası (müsilaj) kabusu sürüyor! Suadiye Sahili havadan görüntülendi

İHA
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Giriş: 26.06.2021 10:00
İstanbul'da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdular. İşte o kareler...
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