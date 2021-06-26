26 Haziran 2021, Cumartesi
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İstanbul’da deniz salyası (müsilaj) kabusu sürüyor! Suadiye Sahili havadan görüntülendi
İstanbul'da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdular. İşte o kareler...