19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2024 12:09
Emniyet ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında terör örgütü üyeleri için para toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 9 ilçede operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir kez daha toprak kayması meydana geldi
Bir kez daha toprak kayması meydana geldi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Üç ülke Türkiye’ye karşı birleşti!
Üç ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
Dalgıç asansörü nedir? Uzman isim A Haber’de
Dalgıç asansörü nedir? Uzman isim A Haber'de
Özgür Özel Lütfü Savaş ile görüştü
Özgür Özel Lütfü Savaş ile görüştü
Bursa’da korkutan deprem! Uzman isim A Haber’de
Bursa'da korkutan deprem! Uzman isim A Haber'de
CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Çarpıcı sözler...
CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Çarpıcı sözler...
Bölgede yeni kaymalar olabilir
"Bölgede yeni kaymalar olabilir"
Kayıp 5 mürettebat aranıyor
Kayıp 5 mürettebat aranıyor
Zulmün izlerini A Haber görüntüledi
Zulmün izlerini A Haber görüntüledi
Aday listeleri için geri sayım!
Aday listeleri için geri sayım!
İlham Aliyev Ankara’da
İlham Aliyev Ankara'da
Daha Fazla Video Göster