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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Finans kaynağına darbe

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 12:34
İstanbul'da DEAŞ operasyonu yapıldı. Operasyonun detaylarını Esra Akyürek aktardı.
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu
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