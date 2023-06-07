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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Baskınlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı

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Giriş: 07.06.2023 10:24
Son dakika haberleri… İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
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