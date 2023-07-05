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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 11 gözaltı

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 13:30
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede yapılan şafak operasyonundaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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