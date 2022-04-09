İstanbul’da çöl tozu alarmı! Hem hava kirliliği hem hastalık taşıdı

İstanbul'da son bir haftada etkili olan çöz tozları insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar da bu konuda vatandaşları uyarıyor. Peki çöl tozu sağlığımızı nasıl etkiliyor? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan değerlendirdi.

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