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İstanbul’da çöl tozu alarmı! Hem hava kirliliği hem hastalık taşıdı

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 15:07
İstanbul'da son bir haftada etkili olan çöz tozları insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar da bu konuda vatandaşları uyarıyor. Peki çöl tozu sağlığımızı nasıl etkiliyor? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan değerlendirdi.
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