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İstanbul’da çöken binada kontrollü yıkım! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 11:20
Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü. Binanın enkazında arama çalışması başlatıldı. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti. A Haber ekibin Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan inşaat mühendisi ve kentsel dönüşüm uzmanı Çevdet Şentürk önemli değerlendirmelerde bulundu.
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