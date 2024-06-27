İstanbul’da çöken binada kontrollü yıkım! A Haber olay yerinde

Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü. Binanın enkazında arama çalışması başlatıldı. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti. A Haber ekibin Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan inşaat mühendisi ve kentsel dönüşüm uzmanı Çevdet Şentürk önemli değerlendirmelerde bulundu.